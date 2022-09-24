Илья Воробьёв: Голдобина не готовят на обмен. Он хорош, когда бежит

Наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв объяснил, почему Николай Голдобин не попадает в состав «Металлурга».

«Голдобина на обмен точно не готовят. Его готовят, чтобы он показывал свой лучший хоккей. Как это работает? Всего понемногу. Коля Голдобин хорош, когда он бежит, когда он двигает ногами. Если он стоит – тогда он превращается в среднего игрока.

Больше вопрос психологии, а не физики? Если это просто обычный игрок, рабочий пахарь, то от него одни ожидания – с этим легче, тут всё понятно. А если это снайпер, игрок, который должен забивать, обыгрывать, то там ожидания совершенно другие», – приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Следующий матч «Металлург» проведёт дома с минским «Динамо» (26 сентября, 17:00 мск).