Р. Ротенберг: только ЦСКА в советское время выигрывал все матчи, будем к этому стремиться

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поделился причинами поражения в матче с московским «Динамо» (1:2 Б).

«Никакую победную серию мы не обсуждали, в турнирную таблицу вообще стараемся не смотреть. Подходим к каждой игре как к отдельной схватке, стараемся постоянно улучшать. Серьёзно готовились к сопернику, всё изучили. Уже третья игра с «Динамо». Могу только поздравить их с победой – хорошая, организованная команда, очень сильный тренерский штаб. Это даёт нам пищу для размышлений. В дальнейшей работе используем этот момент в нашу пользу, будем ещё лучше отрабатывать эти детали, потому что сегодня мы сами себе привезли эти голы.

Во втором периоде где-то подвела концентрация внимания. Мы понимаем, что каждый соперник выходит против нас показывать свою лучшую игру. Мы должны помнить об этом всегда. Наверное, где-то ребята подзабыли об этом. Все хотят нас обыграть. Мы должны работать лучше, чем все остальные команды, выходить на каждую смену с полным вниманием.

Почему не освежили состав? Не разглашаем внутреннюю кухню. Была бы возможность полностью освежить состав, думаю, мы бы освежили. Вопрос не в этом. Все команды находятся в равных условиях. У нас энергозатратная система игры, мы играем агрессивно, в давление. Нам нужно больше забивать, моментов у нас сегодня было достаточно. Для нас ничего страшного не произошло. Будем работать, чтобы больше забивать. Мы ещё ни одного матча не проиграли в основное время и в овертайме. Мы на правильном пути. Буллиты – да. Наверное, если бы мы пробили ещё раз теми же исполнителями, то они бы забили. Но там фактор льда, много разных нюансов. Лёд один для всех, но соперник бросал, а мы пытались идти в обводку. Учтём это на будущее, а в плей-офф буллитов не будет. Важно улучшать систему игры – «пять на пять», меньшинство, в котором пропустили, большинство, которое не забили.

Жафяров на буллитах? Это лидер команды, он в карьере много забивал буллитов. А кого вы предлагаете выпускать вместо Жафярова? Сегодня не забил, в следующий раз забьёт. Это игра, здесь много факторов. Нужно быть поумнее, когда-то бросить, когда-то обыграть. Это длинный путь, ещё 58 игр. У нас есть резервы, если надо – батарейки поменяем, новые поставим. После игры был хороший разговор в раздевалке, уверен, будет хорошая реакция. Вернёмся злее. Без поражений не бывает побед, это факт. Назовите команду, которая выиграла все матчи сезона в футболе или хоккее. Таких нет. В советское время была одна – ЦСКА, но это было давно. Но будем к этому стремиться, мы максималисты», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.