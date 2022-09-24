Тренер СКА Ротенберг: есть вопросы по игровой дисциплине, удаления не командные

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал завершившуюся встречу с московским «Динамо» (1:2 Б).

«Не обидно не добраться до 10 побед подряд? У нас самая важная игра – следующая. Начинаем с чистого листа. Доберёмся. Будем работать, подтянем игровую дисциплину. Есть вопросы по игровой дисциплине, удаления не командные. Играть надо на команду. Как всегда бывает, когда ты заслуживаешь победу честной работой, работой на команду, ты выигрываешь. Сегодня нам было полезнее проиграть. Всё это учтём и начнём с чистого листа. Нет времени на уныние и серьёзные анализы. Послезавтра игра с серьёзным соперником – «Торпедо». Нет времени посыпать голову пеплом, послезавтра следующий бой. График очень серьёзный, но это интересно. Лучше играть, чем тренироваться. Улучшаем по ходу.

Рукавишников? Это конкуренция. У нас всегда по регламенту должен быть игрок 2002 года и один 2003-го. Сегодня это были Хуснутдинов и Коромыслов. Это тоже нужно учитывать. Остаются остальные места, это жёсткая конкуренция. Смотрим по ситуации. Надеемся, что наш Электроник уже зарядил батарейки и вернётся в следующей игре. Только конкуренция», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.