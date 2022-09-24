Кадейкин: отошли от бесшабашной игры, вернулись к той, которая приносит результат

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как оценю старт сезона? Игры были разные в этом отрезке. Где-то искали свой хоккей, пытались прыгнуть выше головы. Было много эмоций, лишних действий. В последнем выезде начали ловить свою игру, грамотно действовали в обороне, в средней зоне. Стараемся владеть шайбой, правильный хоккей показывать. Уверенность приходит от правильных действий. Начинаем владеть инициативой, держать ритм матча под своим контролем.

Смотрим ли на «умную» статистику? Мы особо не заморачиваемся по этому поводу, не смотрим. «Умная» статистика — это следствие действий игроков, которые и так видны. Мы много моментов создавали, пытались выжать максимум из каждого. Сейчас действуем более рационально и качественно, умнее. Отошли от бесшабашной игры, вернулись к той, которая приносит результат. Терпеливая, прагматичная», – цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».