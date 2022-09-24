Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Северстали» забил гол в ворота «Барыса» головой

Нападающий «Северстали» забил гол в ворота «Барыса» головой
Комментарии

Нападающий «Северстали» Александр Петунин в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (5:2), забил гол головой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Форвард «Северстали» провёл девять матчей в текущем сезоне, в которых набрал восемь (5+3) очков при показателе полезности «+1».

Александр Петунин был обменян в «Северсталь» летом 2022 года из московского «Динамо». В обратном направлении отправился Владислав Кодола.

Александр Петунин — воспитанник екатеринбургского хоккея и выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. В сезоне-2021/2022 он провёл в составе бело-голубых 58 матчей и набрал 15 (4+11) очков с показателем полезности «-3» при 12 минутах штрафа.

Новость по теме
«Северсталь» дома уверенно обыграла астанинский «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022