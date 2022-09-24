Нападающий «Северстали» забил гол в ворота «Барыса» головой

Нападающий «Северстали» Александр Петунин в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (5:2), забил гол головой.

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Форвард «Северстали» провёл девять матчей в текущем сезоне, в которых набрал восемь (5+3) очков при показателе полезности «+1».

Александр Петунин был обменян в «Северсталь» летом 2022 года из московского «Динамо». В обратном направлении отправился Владислав Кодола.

Александр Петунин — воспитанник екатеринбургского хоккея и выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. В сезоне-2021/2022 он провёл в составе бело-голубых 58 матчей и набрал 15 (4+11) очков с показателем полезности «-3» при 12 минутах штрафа.