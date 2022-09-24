И.о. главного тренера «Северстали» Михалкевич: связь с Разиным была постоянная

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Северсталь» Евгений Михалкевич поделился мнением о победном матче с астанинским «Барысом» (5:2), а также рассказал, что главный тренер череповчан Андрей Разин был на связи во время игры.

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня была хорошая поддержка, пришло много болельщиков. Мы не имели права играть по-другому. Сегодня многое получалось. Большинство пошло.

Была ли связь с Андреем Владимировичем? Естественно. Связь постоянная. Сегодня даже общались по видеосвязи перед игрой.

С чем связываю то, что «пошло» большинство? Разобрали. Во многом это анализ. Сегодня шайба ходила хорошо, чёткие передачи. Много бросали по воротам. Вратарь соперника был всегда в напряжении. Второй период был очень важным. До этого проигрывали вторые периоды. Ребят настраивали именно на второй период. Он и оказался основополагающим», — цитирует слова Михалкевича официальный телеграм-канал ХК «Северсталь».

Напомним, главный тренер «Северстали» Андрей Разин пропускал встречу с «Барысом» из-за болезни.