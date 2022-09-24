«Ни за что туда не вернусь». Канадский болельщик рассказал об увиденном в СССР в 1972 году

Канадский болельщик Джим Хердер в интервью репортёру CBC Sports Джейми Страшину рассказал об увиденном в СССР в 1972 году, когда приехал на заключительные матчи Суперсерии.

«Как я узнал, что путешествие в СССР вообще возможно? Мои друзья узнали об этом на две недели раньше, чем я, и они были в первой группе из 2000 человек, отправившейся с Air Canada. Когда я услышал о дополнительных рейсах «Аэрофлота» и наборе ещё тысячи мест, я сказал жене: «Это шанс увидеть Россию». И я пошёл, хотя у нас дома был годовалый ребёнок.

Когда мы приземлились в Москве, это было сродни тому, что нас отправили на Луну. Погода была холодная, дело было посреди ночи, и мы все устали. Они встретили нас тем, что я называю таможней на стероидах. Их армия — это не то, с чем можно шутить. У каждого из нас были сумки. Мы были там в течение двух часов, ожидая, пока всё проверят. Это не было настолько необходимым, но, думаю, в ретроспективе это было посланием. Потом мы въехали в Москву на автобусах, и там были просто квадратные метры многоквартирных домов, все тёмные и все одинаковые.

Нас отвезли на арену на автобусе. Когда автобус подъехал к воротам, мы были радостными и кричали: «Вперёд, Канада, вперёд!» Мы выглянули из автобуса и увидели, что плечом к плечу стояли советские солдаты по обеим сторонам автобуса.

Когда Алан Иглсон шёл по льду, мы были готовы к войне. Многие говорили, чтобы мы были осторожны, но мы были связаны друг с другом, как никто другой. Тогда был действительно первый раз, когда я почувствовал себя канадцем.

В конце второго периода восьмого матча мы проигрывали 3:5. Мы сидели просто в полной растерянности, думая: «Что мы можем сделать?» И вот тогда пара парней в 10 или 20 рядах позади меня начали скандировать «следующий гол победит» во всё горло. Это был хаос, и парни, которые были близко к стеклу, били по нему, когда наши хоккеисты начали отыгрывать шайбы. Остальное уже история. Примерно 30 лет спустя я спросил Фила Эспозито, слышал ли он нас, и он сказал: «О да, мы слышали вас».

Я хорошо помню одну вещь: когда я вышел из самолёта, шёл проливной дождь. Я спустился по лестнице на взлётно-посадочную полосу, поцеловал свою руку, коснулся земли и сказал себе: «Больше никогда». Я имел в виду, что никогда больше не вернусь в Россию ни при каких обстоятельствах, и точка. И больше я там не был», — сказал Хердер.