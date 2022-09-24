«Рейнджерс» отправили 18-летнего Максима Барбашёва в юниорскую лигу Квебека

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправили 18-летнего нападающего Максима Барбашёва в юниорскую лигу Квебека, сообщает официальный сайт клуба.
Российский хоккеист занимался в тренировочном лагере команды, но попал в число первых четырёх хоккеистов, которые отправились в юниорские лиги. Предстоящий сезон Барбашёв должен провести в составе «Монктон Уайлдкэтс» из главной юниорской лиги Квебека.
Максим — младший брат игрока «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва.
На драфте 2022 года 18-летнего нападающего выбрали в пятом раунде под общим 161-м номером. В прошедшем сезоне Барбашёв-младший выступал за клуб «Монктон Уайлдкэтс» в главной юниорской лиге Квебека, проведя 59 матчей и набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф россиянин сыграл в трёх встречах и забросил одну шайбу.
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