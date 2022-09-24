А. Юдин — о матче СКА — «Динамо»: зачем так корчиться после малейшего касания перчаткой?

Известный в прошлом защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал матч между СКА и московским «Динамо», в котором москвичи выиграли по буллитам (2:1 Б).
«Матч был хороший, боевой, много силовых, болельщикам точно было интересно. Но вот судейство оставляло желать лучшего. Особенно с удалением Воробьёва – там ну очень красивое падение получилось, особенно от такого контакта. Зачем так корчиться после малейшего касания перчаткой? А голы? СКА вообще два пришлось забить в одной атаке, чтобы засчитали хотя бы один. В таких матчах нужно, чтобы судьи были максимально сосредоточенны, а получается вот такая неразбериха. Но питерцам за боевой настрой пятёрка. Кстати, и в овертайме тоже большие вопросы по голу – вратарь «Динамо» накрыл ловушкой шайбу и увел её за линию. Да, судьям шайбу не видно, по нынешним правилам гол засчитать нельзя. Но, по ощущениям, шайба ленточку всё же пересекла.
Рашевскому наверняка было приятно победный буллит в родном городе забить, тем более что он местный воспитанник. Москве повезло, что у нас в Петербурге вырос такой игрок и уже готовым мастером перешёл в «Динамо», — сказал Юдин «Чемпионату».
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