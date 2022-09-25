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Шестёркин в новом сезоне НХЛ будет выступать в маске с изображением Статуи Свободы

Шестёркин в новом сезоне НХЛ будет выступать в маске с изображением Статуи Свободы
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«Нью-Йорк Рейнджерс» показал маску, в которой будет выступать российский голкипер Игорь Шестёркин.

На маске изображена скульптура Статуи Свободы.

Фото: «Твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: «Твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс»

Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

Отметим, что Шестёркин является действующим обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022, Он провёл в регулярке 53 матча, отразив в них 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.

По итогам прошлого сезона «Рейнджерс» добрались до финала плей-офф Восточной конференции, где проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг», который по итогу стал победителем турнира.

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