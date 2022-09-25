«Торонто» заменил Самсонова при счёте 2:1 и в итоге уступил «Оттаве» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2
За Оттаву» отличился Ангус Крукшанк, Джош Норис, Марк Кастелиц и Тайлер Мот. В составе «Торонто» дубль оформил Калле Йернкрок. Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов, который сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 16 бросков. По ходу матча при счёте 2:1 в третьем периоде Самсонова в воротах заменил Кейт Петруцелли.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Оттава» встретится с «Виннипег Джетс».
Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.
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