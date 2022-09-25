«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче. Егор Замула отметился ассистом

Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе « Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1
В составе победителей забитыми шайбами отличились Ноа Кейтс и Джексон Кейтс. Результативные передачи на свой счёт записали Морган Фрост, Тайсон Фёрстер, Хайден Ходсон, а также российский защитник Егор Замула.
Единственную шайбу «Бостона» забросил Якуб Лауко. Ему ассистировал Джоси Дидье.
В следующем матче предсезонки «Филадельфия» 28 сентября встретится с «Баффало Сэйбрз», «Бостон» в этот же день примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
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