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«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче. Егор Замула отметился ассистом

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в предсезонном матче. Егор Замула отметился ассистом
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Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе « Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1

В составе победителей забитыми шайбами отличились Ноа Кейтс и Джексон Кейтс. Результативные передачи на свой счёт записали Морган Фрост, Тайсон Фёрстер, Хайден Ходсон, а также российский защитник Егор Замула.

Единственную шайбу «Бостона» забросил Якуб Лауко. Ему ассистировал Джоси Дидье.

В следующем матче предсезонки «Филадельфия» 28 сентября встретится с «Баффало Сэйбрз», «Бостон» в этот же день примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
25 сентября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Cates (Фрост, Фёрстер) – 21:42 (5x3)   1:1 Lauko (Didier) – 52:50 (5x5)   2:1 Кейтс (Замула, Hodgson) – 55:20 (5x5)
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