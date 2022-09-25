«Он уже не маленький и знает, что ему нужно». Козлов — об отъезде Амирова в «Торонто»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отъезд нападающего Родиона Амирова в тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс».
«Родион едет тренироваться и готовиться к сезону. Он посчитал, что там ему будет лучше. Он уже не маленький и знает, что ему нужно. Я его поддерживаю», — цитирует тренера «Спорт Бизнес Online».
Напомним, нападающий уфимского клуба Родион Амиров покинет клуб для участия в предсезонной подготовке в составе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». По словам генерального директора уфимского клуба Рината Баширова, форвард проведёт полноценный сезон в КХЛ.
В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии и пока не принял участие в официальных матчах.
- 25 сентября 2022
-
09:43
-
09:16
-
09:04
-
08:50
-
08:35
-
08:21
-
07:27
-
05:26
-
04:35
-
02:21
- 24 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:12
-
20:07
-
19:48
-
19:44
-
19:18
-
19:00