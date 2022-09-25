«Он уже не маленький и знает, что ему нужно». Козлов — об отъезде Амирова в «Торонто»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отъезд нападающего Родиона Амирова в тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс».

«Родион едет тренироваться и готовиться к сезону. Он посчитал, что там ему будет лучше. Он уже не маленький и знает, что ему нужно. Я его поддерживаю», — цитирует тренера «Спорт Бизнес Online».

Напомним, нападающий уфимского клуба Родион Амиров покинет клуб для участия в предсезонной подготовке в составе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». По словам генерального директора уфимского клуба Рината Баширова, форвард проведёт полноценный сезон в КХЛ.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии и пока не принял участие в официальных матчах.