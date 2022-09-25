Штраф защитника «Авангарда» Чистякова за удар в голову отменён

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча нижегородского «Торпедо» с «Авангардом» и принял решение отменить наказание, наложенное на защитника омичей Семёна Чистякова по п.1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею).

Напомним, на 42-й минуте встречи при счёте 1:1 защитнику «ястребов» Семёну Чистякову выписали «5+20» за удар в голову форварду «Торпедо» Ю Сато, несмотря на то что на повторе заметно, что удар пришёлся в плечо. В ходе этого большинства «Торпедо» дважды забило, чем и предопределило исход матча. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу нижегородской команды.

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