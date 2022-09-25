Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Кайгородов возобновил карьеру игрока

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» 39-летний нападающий Алексей Кайгородов возобновил карьеру. Форвард играет за турецкий клуб «Буз Адамлар» в Континентальном Кубке. Нападающий не выходил на лёд в официальных матчах с 2016 года.
В первом раунде, проходящем в Стамбуле, команда Кайгородова обыграла литовский клуб «Хоккей Панкс» (6:0) и бельгийский «Льеж Бульдогс» (4:1). Уроженец Магнитогорска в этих играх набрал четыре (1+3) очка. Следующим соперником турецкого клуба будет испанская «Барселона».
Кайгородов является воспитанником магнитогорского хоккея, за «Металлург» выступал с 2001 по 2013 год, а также в сезоне-2015/16. Является двукратным чемпионом России (2007, 2016) и обладателем кубка Гагарина (2016). В составе сборной России форвард выигрывал юниорский и молодёжный чемпионаты мира.
Отметим, что в составе «Буз Адамлара», ставшего чемпионом Турции в прошлом сезоне, сейчас играют 12 россиян.
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