П. Воробьёв рассказал, почему запрещал своим игрокам ложиться под шайбу

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв рассказал, что запрещал своим игрокам ложиться под шайбу, чтобы заблокировать бросок.

«Считаю, у меня неплохо получалось организовывать оборону в своих командах. Мы, как правило, мало пропускали. И, как сейчас говорят, сыграть по счёту для нас не составляло особого труда. Всё потому, что очень серьёзно анализировали и обсуждали каждый момент, поэтому игроки хорошо знали требования.

Так вот с точки зрения блокирования бросков, мы играли по-другому, нежели Боб Хартли в «Авангарде» — у нас не было задачи ловить всё на себя, более того, игрокам было совсем необязательно ложиться под шайбу, а делать это перед воротами я вообще категорически запрещал, чтобы не мешать вратарю. Ведь у этого элемента хоккея, который, безусловно, заслуживает уважения, есть и обратная сторона. В первую очередь, это рикошеты, случайные отскоки, плюс к тому, игрок, который бросается под шайбу, выключается из игры и ничего не может сделать, потому что лежит на льду. Поэтому мы всегда говорили игрокам, ловить шайбу на себя стоит только если ты на сто процентов уверен, что её поймаешь. А если нет – лучше этого не делать. И я могу сказать, что есть уникумы, у которых хорошо получается блокировать броски, они, по сути, становятся ещё одним вратарем. Но надо признать, что это мастерство и большое искусство.

С чем связана необходимость блокировать броски? Безусловно, в первую очередь это связано с недоработкой игроков. Либо это нападающий не уследил за своим защитником и последовал бросок от синей линии. Либо же бывает, что игроки обороны слишком глубоко откатываются в свою зону и в итоге чуть ли не упираются во вратаря. Хороший нападающий в такой ситуации даже не будет пытаться их обводить, а просто постарается бросить мимо защитника, который является помехой вратарю. Если в такой ситуации попадать в створ ворот, то очень вероятен гол», — цитирует Воробьёва BetOn.