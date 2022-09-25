Нюландер — о переговорах Сандина с «Торонто»: он хочет быть здесь, я сам прошёл через это

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о переговорах защитника Расмуса Сандина с клубом. Игрок обороны до сих пор не подписал новый контракт и находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Я разговаривал с ним в пятницу. Просто хотел узнать, как у него дела. Надеюсь, скоро они что-то придумают. Он хочет быть здесь, понятно. Я сам прошёл через такое и знаю, что всё, чего ты хочешь – это быть с командой», — цитирует нападающего Sportsnet.
В прошлом сезоне-2021/2022 22-летний защитник провёл 51 матч и набрал 16 очков — забил пять голов и отдал 11 результативных передач. Всего за три года выступлений в НХЛ защитник провёл 88 матчей за «Торонто» и набрал 28 (6+22) очков. Ранее агент игрока сообщал, что переговоры с клубом зашли в тупик.
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