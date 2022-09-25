Миронов — о 2:1 со СКА: гол в раздевалку нас не надломил, вышли и прижали соперника

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу по буллитам в матче с питерским СКА (2:1).
«Все молодцы. С первой и до последней секунды не теряли концентрацию. Гол в раздевалку правда пропустили, но даже ценнее то, что эта шайба нас не надломила. Вышли во втором периоде, прижали соперника и забросили. Вообще хороший матч вышел. От ножа. Почти плей-офф. Хорошо, что победили. Спасибо всем, кто нас поддерживал на выезде. Мы вас слышали и это придало нам сил.
Принципиально играть с командами, где много бывших игроков «Динамо»? Раньше было, когда в «Спартаке» половина состава нашего бегала. Сейчас уже проще относишься. Нет времени на ностальгию. Игры туда-сюда. С ребятами парой слов перекинулись и поехали дальше», — цитирует защитника официальный сайт клуба.
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