Форвард «Калгари» Линдхольм — об игре с Юбердо: он хороший игрок, с такими легко играется

Нападающий «Калгари Флеймз» Элиас Линдхольм рассказал о тренировке в одном звене с новичком команды Джонатаном Юбердо.

«Нашли ли мы химию с Юбердо? Честно говоря, пока рано об этом говорить. На первых тренировках создать её трудно. Но он хороший игрок, с такими легко играется. Мы начнём, а там будет видно.

Уход из команды Ткачака и Годро? Это были американские горки, конечно. У Джонни была возможность уйти, Чаки [Ткачак] хотел попробовать что-то ещё. Это НХЛ, это бизнес. Я думаю, что руководство провело хорошую работу, чтобы наша команда была в хорошем положении», – приводит слова Линдхольма Sportsnet.

Напомним, в это межсезонье Юбердо был обменян из «Флориды» и заключил новое восьмилетнее соглашение с «Калгари», по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.