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Вайсфельд высказался о самых спорных решениях судей в начале сезона КХЛ

Вайсфельд высказался о самых спорных решениях судей в начале сезона КХЛ
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал о работе судей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В эпизоде с Чистяковым был очевидный момент, там двух мнений быть не может. Всегда в таких ситуациях говорю: «Интересно, чем руководствовались судьи?». Я обычно спрашиваю у Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ. – Прим. «Чемпионата»): «А сами судьи что сказали?» Все видели силовой приём игрока «Авангарда» и удар в плечо. Может, у арбитров была какая-то камера дополнительная.

Что касается Принса и эпизода в матче «Салавата Юлаева» со «Спартаком», то я не считаю, что надо было отменять «5+20» форварду москвичей по итогам заседания СДК. Там пограничная ситуация, был контакт клюшки с ногой уфимского хоккеиста Цулыгина. А если ситуация пограничная, то надо принимать сторону судей.

Конечно, уехало много опытных арбитров, это сказывается. В целом мне нравится, как судят в КХЛ, но в игре «Торпедо» – «Авангард» меня работа судей разочаровала. Удаление торпедовца за задержку игры в концовке тоже странное — там если и прижали шайбу к борту, то буквально на секунду. Бывают у игроков неудачные матчи, а бывают у судей. Но в целом считаю, что качество судейства у нас высокое, даже несмотря на отъезд опытных ребят», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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