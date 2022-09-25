Юбердо нецензурно выругался во время звонка генменеджера «Флориды», узнав о своём обмене

Канадский нападающий «Калгари Флеймз» Джонатан Юбердо нецензурно выругался, узнав о своём обмене во время звонка генерального менеджера «Флориды Пантерз» Билла Зито. Об этом рассказал экс-защитник «Флориды» Кейт Яндл.



Форвард стал частью крупной сделки, в рамках которой в «Пантерс» перешёл форвард Мэттью Ткачук.

«Правда ли, что когда генменеджер «Флориды» Билл Зито позвонил Юбердо, чтобы сказать ему, что его обменяли, Джонатан сначала спросил куда, а узнав, что в «Калгари», сказал «Да пошёл ты!» и бросил трубку? Я не думаю, что он имел в виду то место, куда должен был отправиться. По-моему, он об этом и не спрашивал.

Я думаю, это было что-то вроде: «Ты обменял меня, ты, #####, серьёзно?!» Он ведь набрал 115 очков в прошлом сезоне», – приводит слова Яндла Hockeyfeed.

Напомним, 29-летний нападающий заключил новое восьмилетнее соглашение с «Калгари», по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.