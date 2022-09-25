Зарипов, Кагарлицкий и Бурмистров не выйдут в составе «Ак Барса» на игру с «Трактором»

Стали известны составы «Ак Барса» и «Трактора» на матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В составе «Ак Барса» на лёд не выйдут Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров. Дмитрий Юдин пропустит третий матч подряд.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Хафизуллин — Войнов, Воронков — Шипачёв — Петров;

Токранов — Хенкель, Галиев — Семёнов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Глухов;

Евсеев, Панюков — Галимов — Тарасов.



«Трактор»:



Мыльников (Проскуряков);

Манухов — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Бурдасов;

Телегин — Блажиевский, Капустин — Хохряков — Пулккинен;

Карпухин — Ясинский, Тертышный — Ткачёв — Шабанов;

Кулик, Шолохов — Стась — Стёжкин.