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Зарипов, Кагарлицкий и Бурмистров не выйдут в составе «Ак Барса» на игру с «Трактором»

Зарипов, Кагарлицкий и Бурмистров не выйдут в составе «Ак Барса» на игру с «Трактором»
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Стали известны составы «Ак Барса» и «Трактора» на матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Ак Барса» на лёд не выйдут Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров. Дмитрий Юдин пропустит третий матч подряд.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Хафизуллин — Войнов, Воронков — Шипачёв — Петров;
Токранов — Хенкель, Галиев — Семёнов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Глухов;
Евсеев, Панюков — Галимов — Тарасов.

«Трактор»:

Мыльников (Проскуряков);
Манухов — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Бурдасов;
Телегин — Блажиевский, Капустин — Хохряков — Пулккинен;
Карпухин — Ясинский, Тертышный — Ткачёв — Шабанов;
Кулик, Шолохов — Стась — Стёжкин.

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