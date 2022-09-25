Зарипов, Кагарлицкий и Бурмистров не выйдут в составе «Ак Барса» на игру с «Трактором»

Стали известны составы «Ак Барса» и «Трактора» на матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Ак Барса» на лёд не выйдут Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Бурмистров. Дмитрий Юдин пропустит третий матч подряд.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Хафизуллин — Войнов, Воронков — Шипачёв — Петров;
Токранов — Хенкель, Галиев — Семёнов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Глухов;
Евсеев, Панюков — Галимов — Тарасов.
«Трактор»:
Мыльников (Проскуряков);
Манухов — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Бурдасов;
Телегин — Блажиевский, Капустин — Хохряков — Пулккинен;
Карпухин — Ясинский, Тертышный — Ткачёв — Шабанов;
Кулик, Шолохов — Стась — Стёжкин.
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