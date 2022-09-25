Шаров стал первым игроком «Сибири», оформившим покер в матче КХЛ

Нападающий «Сибири» Александр Шаров стал автором четырёх заброшенных шайб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:4, ОТ).



26-летний форвард впервые в своей карьере стал автором покера. Ранее он не забрасывал более двух шайб за один матч. Также Шаров стал первым игроком «Сибири», забросившим четыре шайбы в одной игре КХЛ.



Отметим, что Шаров отметился результативной передачей в прошедшем матче. Всего в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 11 встреч, забросив семь шайб и отдав четыре ассиста.



«Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 13 очков после 11 встреч. В следующем матче новосибирцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» (27 сентября, 17:00 мск).