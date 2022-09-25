«Я их понимаю в том, что касается денег». Комаров — о решении легионеров остаться в КХЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского СКА Леонид Комаров прокомментировал решение легионеров, которые решили выступать в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023.
«Это сложно… Я понимаю их с точки зрения денег. Каждый вправе сделать свой выбор. Думаю, я нейтрален. Я не на их стороне и не против. Но я их понимаю в том, что касается денег», – цитирует Комарова Expressen.
Напомним, в начале сентября 35-летний хоккеист подписал контракт с шведским «Лулео» на один год.
На счету Комарова 281 матч в КХЛ, в которых он набрал 137 (61+76) очков. В минувшем сезоне в составе СКА он принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, где набрал шесть (4+2) очков и 12 минут штрафного времени при показателе полезности «+1». В плей-офф на счету нападающего 16 матчей и три набранных очка (1+2), шесть штрафных минут при показателе полезности «+1».
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