«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение подряд на старте сезона, уступив «Авангарду»

Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Телегин (дубль), в обоих случаях ему ассистировали Алексей Береглазов и Арсений Грицюк, а также Наиль Якупов с паса Владимира Ткачёва и Кристиана Яроша. У «Нефтехимика» голы забили Михаил Назаров, ассистенты — Андрей Белозёров и Андрей Чивилёв и Вячеслав Лещенко и Кирилл Воробьёв.

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«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах текущего сезона. «Авангард» одержал четвёртую победу в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги.