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«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение подряд на старте сезона, уступив «Авангарду»

«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение подряд на старте сезона, уступив «Авангарду»
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Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Телегин (дубль), в обоих случаях ему ассистировали Алексей Береглазов и Арсений Грицюк, а также Наиль Якупов с паса Владимира Ткачёва и Кристиана Яроша. У «Нефтехимика» голы забили Михаил Назаров, ассистенты — Андрей Белозёров и Андрей Чивилёв и Вячеслав Лещенко и Кирилл Воробьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах текущего сезона. «Авангард» одержал четвёртую победу в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Назаров (Белозёров, Чивилёв) – 02:35 (5x5)   1:1 Телегин (Береглазов, Грицюк) – 10:17 (5x4)   1:2 Телегин (Береглазов, Грицюк) – 11:48 (5x4)   2:2 Порядин (Лещенко, Воробьёв) – 49:46 (5x5)   2:3 Якупов (Ткачёв, Ярош) – 50:20 (5x5)
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