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«Сочи» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив дома «Амуру»

«Сочи» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив дома «Амуру»
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Хабаровский «Амур» одержал победу над ХК «Сочи» в овертайме в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

У «Амура» голы забил нападающий Владислав Барулин, ему ассистировали Артём Аляев и Иван Николишин в первом случае, а также Артём Аляев и Александр Шаров во втором. У «Сочи» единственную шайбу забросил форвард Никита Попугаев с паса Артура Тянулина и Джо Морроу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Андрея Назарова потерпели девятое поражение, одержав всего одну победу. У «Амура» четыре победы и шесть поражений. В следующем матче «Сочи» сыграет дома с минским «Динамо» (28 сентября, 18:30 мск), «Амур» — в гостях с «Витязем» (27 сентября, 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Попугаев (Тянулин, Морроу) – 05:00 (5x4)   1:1 Барулин (Аляев, Николишин) – 42:04 (5x4)   1:2 Барулин (Аляев, Шаров) – 61:42 (3x3)
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