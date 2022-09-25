«Сочи» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив дома «Амуру»

Хабаровский «Амур» одержал победу над ХК «Сочи» в овертайме в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



У «Амура» голы забил нападающий Владислав Барулин, ему ассистировали Артём Аляев и Иван Николишин в первом случае, а также Артём Аляев и Александр Шаров во втором. У «Сочи» единственную шайбу забросил форвард Никита Попугаев с паса Артура Тянулина и Джо Морроу.

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Подопечные Андрея Назарова потерпели девятое поражение, одержав всего одну победу. У «Амура» четыре победы и шесть поражений. В следующем матче «Сочи» сыграет дома с минским «Динамо» (28 сентября, 18:30 мск), «Амур» — в гостях с «Витязем» (27 сентября, 19:00 мск).