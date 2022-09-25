«Не до всех дошло». Главный тренер «Авангарда» оценил тяжёлую победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги встречи регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).



«Нефтехимик» здорово начал, мы все знаем их ситуацию, понимали, что команда будет бороться от ножа и стараться переломить. Мы предупреждали об этом своих хоккеистов, но, видимо, не до всех дошло. Однако победа есть победа.



Конечно, мы соскучились по домашним играм, по Омску. Во время такой длинной выездной серии тяжело из ребят доставать эмоции. У нас остался ещё один матч с «Динамо», и мы возвращаемся в Омск.



Думаю, что физические кондиции у Ткачёва не на лучшем уровне, возможно, он подустал. Эта 12-матчевая серия по-разному сказывается на хоккеистах, кто-то может из себя достать, кто-то нет. Посмотрим, как будет дальше.



Никак не принял отмену штрафа Чистякова. Очков нам никто не вернёт. Признали – хорошо, молодцы. Но для нас уже не было никакой разницы, если честно, игры ведь никто не переигрывает», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.