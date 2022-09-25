Тренер «Нефтехимика»: полоса чернее чёрного. Пока у нас голы от головы не заходят

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3), ставшее для клуба 10-м в сезоне.



«Наверное, матч понравился зрителям, очень боевой. Спасибо болельщикам, что они поддерживают нас сейчас, когда у нас чернее чёрного полоса идёт. Сегодня вратарь здорово помог, по моментам и по броскам выиграли, но…



С приходом Тихомирова и Гарипова у нас появилась надежда, что эта чёрная полоса пройдёт и мы переломим ситуацию. Уверен, что всё будет с командой нормально. Наш дух не сломлен, все ребята понимают, что где-то счастье рядом, но пока мимо кассы. Очередные индивидуальные ошибки и потеря концентрации, когда нам забивали третий гол, решили исход матча. Потом у Белозёрова был отличный момент, но попал в перекладину. Пока у нас голы от головы не заходят, а соперники сами себе не забивают», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.