Тренер «Нефтехимика»: полоса чернее чёрного. Пока у нас голы от головы не заходят

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3), ставшее для клуба 10-м в сезоне.
«Наверное, матч понравился зрителям, очень боевой. Спасибо болельщикам, что они поддерживают нас сейчас, когда у нас чернее чёрного полоса идёт. Сегодня вратарь здорово помог, по моментам и по броскам выиграли, но…
С приходом Тихомирова и Гарипова у нас появилась надежда, что эта чёрная полоса пройдёт и мы переломим ситуацию. Уверен, что всё будет с командой нормально. Наш дух не сломлен, все ребята понимают, что где-то счастье рядом, но пока мимо кассы. Очередные индивидуальные ошибки и потеря концентрации, когда нам забивали третий гол, решили исход матча. Потом у Белозёрова был отличный момент, но попал в перекладину. Пока у нас голы от головы не заходят, а соперники сами себе не забивают», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 25 сентября 2022
-
20:37
-
20:27
-
20:09
-
20:03
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:22
-
19:20
-
18:52
-
18:41
-
18:17
-
17:45
-
17:30
-
16:54
-
16:41
-
16:33
-
15:46
-
15:02
-
14:38
-
14:31
-
14:00
-
13:57
-
13:31
-
13:23
-
13:11
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:03
-
10:35
-
10:14
-
09:43
-
09:16
-
09:04