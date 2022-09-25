Р. Ротенберг прокомментировал возвращение в СКА форварда Глотова
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал возвращение в клуб нападающего Василия Глотова, выступавшего за команду с 2019 по 2020 год.
В результате обмена с ХК «Сочи» 25-летний игрок перешёл в армейский клуб, в обратном направлении проследовал форвард Артём Фёдоров.
«Приветствую в СКА Василия Глотова! Василий – молодой и дерзкий универсальный форвард, который здорово подходит под нашу систему игры. Уверен, что мы вместе победим! Артёму Фёдорову хочу сказать спасибо за игру и пожелать удачи во всём», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
На счету Глотова 99 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 37 (20+17) очков при показателе полезности «-29».
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