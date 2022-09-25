Радулов вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов стал автором одной голевой передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).



36-летний форвард записал на свой счёт 392-й результативный пас в карьере в рамках регулярных сезонов Континентальной хоккейной лиги. Радулов вышел на третье место в истории КХЛ, обойдя по этому показателю капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова (391 передача).



Первое место занимает ещё один партнёр по казанскому клубу — Вадим Шипачёв, на счету которого 556 голевых передач. Следом идёт экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (509).



отметим, что в общей сложности Радулов провёл в КХЛ 492 матча, забросив 198 шайб и отдав 392 передачи при общей полезности "+227".