Радулов вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории КХЛ
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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов стал автором одной голевой передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).
36-летний форвард записал на свой счёт 392-й результативный пас в карьере в рамках регулярных сезонов Континентальной хоккейной лиги. Радулов вышел на третье место в истории КХЛ, обойдя по этому показателю капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова (391 передача).
Первое место занимает ещё один партнёр по казанскому клубу — Вадим Шипачёв, на счету которого 556 голевых передач. Следом идёт экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (509).
отметим, что в общей сложности Радулов провёл в КХЛ 492 матча, забросив 198 шайб и отдав 392 передачи при общей полезности "+227".
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