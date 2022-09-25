Голевой пас Марченко не помог «Коламбусу» обыграть в предсезонном матче НХЛ «Питтсбург»

«Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги одержал победу в овертайме над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Джон Лизотт с паса Джонатана Грудена и

Джейми Дивейна, форвард Кори Андоновски, которому ассистировали Самуэль Пулен и Валттери Пуустинен, а также Джейсон Цукер, голевая передача на счету Маркуса Петтерссона и Рикарда Ракелля.



У «Коламбуса» отличились нападающий Джеймс Нил, ассистент — Джек Рослович, а также защитник Ник Бланкенбург с паса российского форварда Кирилла Марченко и Виктора Раска.



Завтра, 26 сентября, команды сыграют вторую встречу между собой (2:00 мск).