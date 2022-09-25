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Голевой пас Марченко не помог «Коламбусу» обыграть в предсезонном матче НХЛ «Питтсбург»

Голевой пас Марченко не помог «Коламбусу» обыграть в предсезонном матче НХЛ «Питтсбург»
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«Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги одержал победу в овертайме над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Джон Лизотт с паса Джонатана Грудена и
Джейми Дивейна, форвард Кори Андоновски, которому ассистировали Самуэль Пулен и Валттери Пуустинен, а также Джейсон Цукер, голевая передача на счету Маркуса Петтерссона и Рикарда Ракелля.

У «Коламбуса» отличились нападающий Джеймс Нил, ассистент — Джек Рослович, а также защитник Ник Бланкенбург с паса российского форварда Кирилла Марченко и Виктора Раска.

Завтра, 26 сентября, команды сыграют вторую встречу между собой (2:00 мск).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
25 сентября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нил (Рослович) – 23:25 (5x4)   1:1 Лизотт (Груден, Дивейн) – 26:27 (5x5)   1:2 Бланкенбург (Марченко, Раск) – 32:27 (5x4)   2:2 Андоновски (Пулен, Пуустинен) – 59:05 (5x5)   3:2 Цукер (Петтерссон, Ракелль) – 63:02 (3x3)
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