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Анисимов, подписавший пробный контракт с «Филадельфией», получил травму в лагере клуба

Анисимов, подписавший пробный контракт с «Филадельфией», получил травму в лагере клуба
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Российский нападающий Артём Анисимов, подписавший пробный контракт с «Филадельфией Флайерз», получил травму, сообщает журналист Билл Мельтцер.

Отмечается, что 34-летний игрок неудачно заблокировал бросок и выбыл с травмой нижней части тела.

Прошлый сезон Анисимов провёл в ярославском «Локомотиве», где в 27 матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+6».

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.

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