«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Виннипег» в предсезонном матче

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «Ойлерз» отличились Маркус Ниемеляйнен, Джеймс Гамблин, Райан Маклауд и Дилан Холлоуэй. Единственным российским представителем в матче стал 23-летний защитник хозяев Дмитрий Саморуков, проведший на льду 14 минут 39 секунд и отметившийся лишь одним удалением.
Ранее состоялся матч между «Аризона Койотс» и «Анахайм Дакс», в котором сильнее оказались гости – 2:3. В составе «Анахайма» приняло участие в матче сразу два российских защитника – Павел Минтюков и Денис Осипов, не отметившиеся результативными действиями.
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