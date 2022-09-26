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«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Виннипег» в предсезонном матче

«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Виннипег» в предсезонном матче
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Ойлерз» отличились Маркус Ниемеляйнен, Джеймс Гамблин, Райан Маклауд и Дилан Холлоуэй. Единственным российским представителем в матче стал 23-летний защитник хозяев Дмитрий Саморуков, проведший на льду 14 минут 39 секунд и отметившийся лишь одним удалением.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2022, понедельник. 01:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ниемеляйнен (Мэлоун) – 00:41 (5x5)   2:0 Hamblin (Демерс, Philp) – 50:22 (5x5)   3:0 Маклауд (Фёгеле, Пульюярви) – 54:24 (5x5)   4:0 Holloway (Бушар) – 54:51 (5x5)

Ранее состоялся матч между «Аризона Койотс» и «Анахайм Дакс», в котором сильнее оказались гости – 2:3. В составе «Анахайма» приняло участие в матче сразу два российских защитника – Павел Минтюков и Денис Осипов, не отметившиеся результативными действиями.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2022, понедельник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 О'Брайен (Фишер, Тимминс) – 07:13 (5x5)   1:1 Regenda (Гримальди, Лундестрём) – 15:57 (5x4)   1:2 Luneau (Лундестрём, Гримальди) – 18:55 (5x5)   1:3 Лундестрём (Гримальди, Luneau) – 35:49 (5x5)   2:3 Фишер – 58:35 (5x5)
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