Михеев получил травму в первом предсезонном матче за «Ванкувер»

27-летний российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев получил повреждение в первом же матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.

Как сообщает пресс-служба «Ванкувера» в «Твиттере», Михеев не сможет появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз» (0:2, после 2-го периода) из-за полученного повреждения. Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, в минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму в $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).