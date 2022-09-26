Кадры столкновения Михеева с игроком «Калгари», из-за которого Илья получил травму

В Сети появились кадры столкновения 27-летнего российского нападающего Ильи Михеева с одним из игроков «Калгари Флэймз» (0:2, идёт 3-й период) после которого форвард не сумел продолжить первый матч предсезонки.

Илья получил травму после того, как у борта к нему применил силовой приём канадский защитник «Калгари» Николя Мелош. Он буквально снёс россиянина на лёд, вследствие чего в дальнейшем Михеев на льду не появлялся. Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, в минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму в $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).