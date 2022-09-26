«Калгари» всухую переиграл «Ванкувер» в предсезонном матче

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В первом тайме голов не было. Но в начале второго, уже на 24-й минуте матча, Джонатан Юбердо открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Ноа Ханифин и Расиус Андерссон. Ещё через две минуты удвоил преимущество хозяев Коди Икин, которому ассистировали Джереми Порье и Микаэль Баклунд. Также во втором периоде отличился Блейк Коулман.
Последний гол хозяев пришёлся на завершающую стадию матча. На последний минуте отличился Бретт Саттер после пасов Уокера Дуэра и Коннора Маккея.
Также сегодня уже прошёл первый матч между командами. В нём вновь победу одержал «Калгари». Эта встреча закончилась со счётом 3:2.
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