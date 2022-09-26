Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подколзин признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Калгари»

Подколзин признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Калгари»
Комментарии

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

По итогам матча российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин признан третьей звездой встречи, сообщает пресс-служба НХЛ.

Второй звездой признан нападающий «Калгари» Бен Джонсон. Форвард «Ванкувера» Конор Гарланд стал первой звездой встречи.

Напомним, по ходу первого периода повреждение получил 28-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михееев, из-за которого он не сумел продолжить матч.

Новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

Новость по теме
Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения от «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022