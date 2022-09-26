Главный тренер «Торонто» Киф высказался о дебюте Самсонова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался о российском голкипере Илье Самсонове.



«Когда ребята приходят в новую команду, в новый город, в новое здание, они хотят преуспеть во всех этих вещах, естественно делается и больший акцент на игре, чего не должно быть так рано для него в лагере. Но я подумал, что Самсонов действительно хорошо справился с тем, что нужно было сделать.



Самсонов выглядел действительно сильным. Было несколько схваток около ворот, и он выглядел действительно мощным, особенно прикрывая нижнюю часть ворот», – приводит слова Кифа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, 25-летний вратарь минувшим летом подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн. Предыдущие четыре сезона голкипер провёл в «Вашингтоне», где за 89 матчей регулярного чемпионата НХЛ у него был процент отражённых бросков 90,2%.