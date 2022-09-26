«Колорадо» обыграл «Вегас» в предсезонном матче. У Дорофеева — голевая

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Джей Ти Комфер, Алекс Бокаж и Боуэн Байрэм (в пустые ворота). Все три шайбы были заброшены в третьем периоде. Единственную шайбу «Вегаса» забросил Пол Коттер. Ему ассистировал Николя Руа и российский нападающий Павел Дорофеев. Другие российские хоккеисты в этом матче результативными действиями не отметились.

Напомним, новый новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».