Плющев: уровень арбитража КХЛ и хоккея в целом — неубедительный. Печально

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил работу судей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Едва ли не каждый день решения арбитров пересматриваются и отменяются, причем они впрямую влияют на результаты матчей. Для судей это — приговор. Так что вопросов по арбитражу — море!

Самый свежий — матч «Торпедо» — «Авангард» и «5+20» защитника Чистякова. Не знаю, что арбитры там так долго смотрели, эпизод изначально был понятный — максимум малый штраф. Между тем эти «5+20» определили результат матча. Значит, налицо грубейшая судейская ошибка. Отмечу, что игрок «Торпедо», несмотря на падение, вернулся на лёд в следующей смене. Здесь полная противоположность ситуации из матча того же «Торпедо» с «Нефтехимиком», когда по ТВ долго крутили эпизод с ударом клюшкой по голове Коваленко. Там удаления судьи не дали, хотя Коваленко лечится уже две недели. И это только два очевиднейших эпизода с участием только одной команды.

Толчок клюшкой Радулова в матче с «Торпедо? „Да, и тоже на ровном месте — в двух метрах от арбитра. Всё было как на ладони — и нулевая реакция. Выводы об уровне арбитража делайте сами. Смотрю матчи чемпионата — и иногда мне кажется, что каждой команде выдаётся определённая лицензия на судейство. То есть к играм КХЛ относятся как к охоте — здесь выписываем разрешение, там — нет. Это самое печальное. Не вижу единого стандарта арбитража. На примере только одного “Торпедо» убеждаемся в том, что ключевые эпизоды трактуются по-разному: одни наказываются избыточно, другие, наоборот, прощаются. Идёт шараханье из крайности в крайность, причем и с большими клубами, и с середняками.

Знаете, в прошлом году судейство в КХЛ было более-менее нормальным, в этом — увы, слабое. Основные вопросы — даже не к арбитрам, а к руководству судейского корпуса. Видимо, молодые судьи, получившие шанс, не были подготовлены и подведены на нужный уровень. Отсюда дисбаланс.К сожалению, судейство — это только верхушка айсберга. Одни люди у нас делают вид, что руководят арбитражом, другие — что руководят Лигой. Скажем, летом посудачили о том, что неплохо было бы увеличить количество матчей между ведущими командами, но все реформы календаря всё равно завернули — и заснули.

В условиях железного занавеса есть все возможности развивать наш внутренний хоккей — да мы просто обязаны это сделать ради выживания! А у нас пока в основном имитация. За исключением Минска и Питера везде трибуны — полупустые, зрелища мало, уровень как арбитража, так и хоккея в целом, — неубедительный. Печально», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru