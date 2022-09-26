Нападающий «Ак Барса» Тарасов: наконец-то реализовали большинство

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:2).
«Мы хорошо начали и забили сразу. Но второй период проваливаем в последних играх. Не нравится, как там играем, если честно. Сразу два гола пропустили – это удар такой. Но молодцы, что характер есть, что вытянули. Самое интересное, что не было никакого ощущения, что можем проиграть встречу. С первых минут по настрою было видно, что, если бы и в две шайбы горели, на характере вывезли бы эту игру. После такого матча со «Спартаком», когда потерпели поражение 0:2 и пришёл полный стадион, здорово нас поддерживали.
В этом матче с Челябинском приходилось реабилитироваться. Стас Галиев – молодец, забил победную шайбу. Наконец-то реализовали большинство, два гола, ребята из спецбригад – молодцы, Тимур Билялов здорово сыграл. Все красавцы, сделали свою работу, командная победа», — цитирует нападающего Metaratings.
Напомним, «Ак Барс» в прошедшем матче впервые в сезоне реализовал большинство с 33-й попытки.
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