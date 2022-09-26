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Американский защитник рассказал о предложениях из КХЛ и почему выбрал «Динамо»

Американский защитник рассказал о предложениях из КХЛ и почему выбрал «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как он выбирал клуб для продолжения карьеры.

«Летом фокусировался на своих кондициях. Не был уверен, где хочу играть, выжидал. Несколько клубов КХЛ выходили на связь, но в КХЛ клубы начинают показывать свой интерес сразу после окончания сезона, в апреле-мае, а в НХЛ нельзя вести переговоры до июля – как раз тогда, когда начинаются сборы в КХЛ. Ближе к августу в НХЛ не было предложений, которые бы меня устроили, а контракт в АХЛ я не хотел. Если я не буду играть в НХЛ, то я хочу играть в КХЛ. Начал общаться с клубами и в итоге выбрал «Динамо».

В КХЛ общался с пятью или шестью клубами. Не всегда это бывает легко, некоторые команды быстро набирают состав, и у них уже нет места. Когда увидел состав «Динамо», то понял, что у них нет аналогичного защитника, и я могу помочь. Дело не в отсутствии конкуренции, я хотел много играть и сразу приносить пользу. Хотел попасть в команду, которой я нужен. И которая будет успешной – попадёт в плей-офф и будет бороться за чемпионство», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»:

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