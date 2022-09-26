Менелл: жалею, что уехал из КХЛ и упустил шанс на Олимпиаду. Но стараюсь об этом не думать

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл сожалеет, что не смог принять участие в Олимпиаде.
«Оглядываясь назад, конечно, жалею [что уехал из КХЛ год назад и упустил шанс попасть на Олимпиаду]. Вообще тяжёлый сезон получился. Стараюсь особо не гадать, что было бы, если, но иногда задумываюсь об этом. Было бы очень круто, такой шанс даётся раз в жизни. Да, может, я и сожалею, но стараюсь об этом не задумываться.
В прошлом сезоне в АХЛ я получил травму, вернулся, но не чувствовал себя на 100%. К тому же в АХЛ любят наигрывать молодых проспектов, не обязательно играют те, кто лучше и кто сможет больше помочь победить. Они дают много игрового времени драфт-пикам, чтобы потом они могли заиграть в НХЛ. Это лига больше не для побед, а для развития игроков, поэтому в составе можно держать только пять ветеранов. В прошлом году ещё не был ветераном, а в этом году да, уже считаюсь им», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»:
- 26 сентября 2022
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
09:45
-
08:58
-
08:36
-
08:13
-
07:09
-
07:02
-
06:27
-
06:18
-
06:03
-
05:32
-
04:51
-
04:34
-
04:16
-
03:59
-
03:28
-
02:09
-
01:37
- 25 сентября 2022
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:54
-
22:09
-
21:35
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:37