Менелл: жалею, что уехал из КХЛ и упустил шанс на Олимпиаду. Но стараюсь об этом не думать

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл сожалеет, что не смог принять участие в Олимпиаде.

«Оглядываясь назад, конечно, жалею [что уехал из КХЛ год назад и упустил шанс попасть на Олимпиаду]. Вообще тяжёлый сезон получился. Стараюсь особо не гадать, что было бы, если, но иногда задумываюсь об этом. Было бы очень круто, такой шанс даётся раз в жизни. Да, может, я и сожалею, но стараюсь об этом не задумываться.

В прошлом сезоне в АХЛ я получил травму, вернулся, но не чувствовал себя на 100%. К тому же в АХЛ любят наигрывать молодых проспектов, не обязательно играют те, кто лучше и кто сможет больше помочь победить. Они дают много игрового времени драфт-пикам, чтобы потом они могли заиграть в НХЛ. Это лига больше не для побед, а для развития игроков, поэтому в составе можно держать только пять ветеранов. В прошлом году ещё не был ветераном, а в этом году да, уже считаюсь им», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»: