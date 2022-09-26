Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Менелл: в фильмах в Америке показывают, будто Россия — плохое место, где ничего нет

Менелл: в фильмах в Америке показывают, будто Россия — плохое место, где ничего нет
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как в США представляют Россию, и удивился красоте Москвы.

«Минск – классный город. В команде было много легионеров, у меня остались позитивные эмоции от того сезона. В Минске приятно и комфортно, еда отличная. Конечно, это не такой большой город, как Москва, там нет всего того, что есть в Москве. Но я впервые играл за океаном, и адаптация была лёгкой.

Небольшой культурный шок был. В Америке в фильмах показывают всё в серых тонах, как будто это плохое место, где ничего нет. Так что я был удивлён, какие тут красивые города. Когда в первый раз увидел Красную площадь – просто вау. Очень круто», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»:

«Овечкина в Вашингтоне любят все, а президента США – 50/50». Разговор с американцем из КХЛ «Овечкина в Вашингтоне любят все, а президента США – 50/50». Разговор с американцем из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022