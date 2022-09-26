Менелл: в фильмах в Америке показывают, будто Россия — плохое место, где ничего нет

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как в США представляют Россию, и удивился красоте Москвы.

«Минск – классный город. В команде было много легионеров, у меня остались позитивные эмоции от того сезона. В Минске приятно и комфортно, еда отличная. Конечно, это не такой большой город, как Москва, там нет всего того, что есть в Москве. Но я впервые играл за океаном, и адаптация была лёгкой.

Небольшой культурный шок был. В Америке в фильмах показывают всё в серых тонах, как будто это плохое место, где ничего нет. Так что я был удивлён, какие тут красивые города. Когда в первый раз увидел Красную площадь – просто вау. Очень круто», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»: