«Просто выиграть уже хочется». Нападающий «Нефтехимика» Шерстобитов — о серии поражений

Нападающий «Нефтехимика» Данил Шерстобитов высказался о серии поражений команды после очередного проигрыша «Авангарду» (2:3).

«Хорошая игра была с обеих сторон. Мы первыми забили, а потом последовали два ненужных удаления. Пропустили. Мы не опускали рук, бились. Смогли сравнять счёт и тут же пропустили. И всё, ушла игра.

Просто выиграть уже хочется. Забить, удаление заработать, помочь чем-то команде. Может быть, есть скованность и, возможно, мало голов из-за слишком большого желания. Однако, я думаю, большое желание нам только помогает, а в завершающей стадии надо быть чуть увереннее. В обороне нам надо улучшать игру. Нам надо также улучшать реализацию моментов, мы их много создаём.

Следующий матч с «Сибирью»? Нам без разницы с кем играть. Да, в Новосибирске было обидное поражение. Значит, выйдем на игру злее, ещё с большим настроем», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

Напомним, «Нефтехимик» потерпел 10-е поражение подряд на старте чемпионата и является единственной командой лиги без побед.