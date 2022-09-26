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Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв — новый лидер, Ларионов рванул в тройку лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв — новый лидер, Ларионов рванул в тройку лучших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (7)Илья Воробьёв«Металлург»
2 (1)Роман РотенбергСКА
3 (10)Игорь Ларионов«Торпедо»
4 (4)Алексей Кудашов«Динамо» М
5 (2)Николай Заварухин«Автомобилист»
6 (3)Олег Знарок«Ак Барс»
7 (11)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
8 (5)Андрей Разин«Северсталь»
9 (12)Борис Миронов«Спартак»
10 (16)Игорь Никитин«Локомотив»
11 (6)Сергей ФёдоровЦСКА
12 (13)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
13 (21)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
14 (18)Дмитрий Рябыкин«Авангард»
15 (14)Андрей Скабелка«Барыс»
16 (8)Вячеслав Буцаев«Витязь»
17 (9)Леонид Тамбиев«Адмирал»
18 (15)Вадим Епанчинцев«Амур»
19 (17)Анвар Гатиятулин«Трактор»
20 (19)Грег Айрленд«Куньлунь»
21 (20)Андрей НазаровХК Сочи
22 (22)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
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