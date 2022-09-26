КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели сезона-2022/2023

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов четвёртой недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём в пятый раз в карьере признан Эдвард Паскуале («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Паскуале было нанесено 44 броска (22 в среднем за игру), из которых он отразил 97,73% при коэффициенте надёжности 0,50. В матче с «Куньлунем» Паскуале сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Кристиан Ярош («Авангард»), набравший четыре (2+2) очка в четырёх матчах недели. Ярош совершил два силовых приёма, заблокировал семь бросков и дважды отобрал шайбу.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Шаров («Сибирь»), набравший семь (5+2) очков в трёх матчах недели. В игре с «Витязем» Шаров набрал пять (4+1) очков, став первым игроком клуба, кто забросил четыре шайбы в одном матче. Кроме этого, на счету Шарова пять силовых приёмов, два заблокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший четыре (1+3) очка в трёх матчах недели. Никулин завершил неделю с лучшим среди новичков показателем полезности – «+3». На его счету также два силовых приёма и один отбор шайбы.