КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели сезона-2022/2023

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов четвёртой недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём в пятый раз в карьере признан Эдвард Паскуале («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Паскуале было нанесено 44 броска (22 в среднем за игру), из которых он отразил 97,73% при коэффициенте надёжности 0,50. В матче с «Куньлунем» Паскуале сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Кристиан Ярош («Авангард»), набравший четыре (2+2) очка в четырёх матчах недели. Ярош совершил два силовых приёма, заблокировал семь бросков и дважды отобрал шайбу.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Шаров («Сибирь»), набравший семь (5+2) очков в трёх матчах недели. В игре с «Витязем» Шаров набрал пять (4+1) очков, став первым игроком клуба, кто забросил четыре шайбы в одном матче. Кроме этого, на счету Шарова пять силовых приёмов, два заблокированных броска и один отбор шайбы.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший четыре (1+3) очка в трёх матчах недели. Никулин завершил неделю с лучшим среди новичков показателем полезности – «+3». На его счету также два силовых приёма и один отбор шайбы.
- 26 сентября 2022
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
09:45
-
08:58
-
08:36
-
08:13
-
07:09
-
07:02
-
06:27
-
06:18
-
06:03
-
05:32
-
04:51
-
04:34
-
04:16
-
03:59
-
03:28
-
02:09
-
01:37
- 25 сентября 2022
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:54
-
22:09
-
21:35
-
21:09