Защитник минского «Динамо» Шинкевич рассказал, как команда готовится к игре с «Магниткой»

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич поделился ожиданиями от встречи с магнитогорским «Металлургом».
«Матч с «Салаватом» был тяжёлым. Оно и понятно, всё-таки соперник был серьёзным. Сыграли неплохо. Жаль, что не выиграли. Но и набранное очко в гостевом матче с одним из лидеров Восточной конференции – тоже результат.
В воскресенье приехали в Магнитогорск. Кто-то провёл тренировку на льду, кто-то занимался в зале, кто-то больше отдыхал. В общем, стандартно готовимся к игре.
В прошлом сезоне обыграли «Магнитку» в гостях? Тогда у нас была хорошая самоотдача, настрой и дисциплина. Надо проявить эти же качества в ближайшей игре. «Металлург» — это всегда сильная команда. Как обычно будем серьёзно настраиваться. В «Магнитке» сейчас играет наш Влад Ерёменко. Будет интересно встретиться», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.
Матч между «Металлургом» и минским «Динамо» пройдёт сегодня, 26 сентября, на «Арене-Металлург». Начало матча — в 17:00 мск.
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