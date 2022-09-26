Подколзин: у меня сейчас гораздо больше уверенности в себе, это самое главное

Нападающий клуба «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о своей готовности к новому сезону после проигранного матча с «Калгари» (2:3 ОТ). Российский форвард стал автором красивой шайбы.
«Я сейчас намного больше уверен в себе, это самое главное. У меня отличные партнёры по звену. Я знаю этих игроков, Гарли [Конор Гарланд] и Бо [Хорват], так что мне будет легче.
Как оценю свой прошлый сезон? Непростой сезон, но это то, что мне нужно для моего первого сезона. Этим летом я много работал, чтобы быть готовым ко второму сезону. Больше катания, мощнее броски, улучшал игру перед воротами. Просто стараюсь играть гораздо умнее», — цитирует нападающего Sportsnet.
В прошлом сезоне 21-летний нападающий провёл за «касаток» 79 игр и набрал 26 (14+12) очков. Заброшенную шайбу в красивом сольном проходе, можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
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