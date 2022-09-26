Форвард «Колорадо» Мальцев: остаётся три-четыре игры, чтобы убедить в своей полезности

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал победный предсезонный матч с «Вегасом» (3:1).

«Прям реально было интересно посмотреть, как с новым весом будет в игре. Всем доволен, кайфанул сегодня. Отбегал всю игру на одном дыхании, две наше звено забило, у своих ворот в нашу смену опасных атак не было.



3:1 выиграли, смены пока не прислали, но так по памяти много полезных действий. В первом голе закрывал вратаря, в последнем, который в пустые, выпустили на важное вбрасывание при пять на шесть, его выиграл, а потом после возни в средней Байрам забил в пустые. Сам бросал мало, но в одном моменте даже спинораму сделал, скинул защитника, но не попал. А так могла красивая зайти. Выходил в тройке с Коглиано и О’Коннором – получилось почти 19 минут.



Конкуренция очень серьёзная, надо с первого матча показывать и доказывать. Если в прошлом сезоне одну игру потратил на адаптацию и одну попытку сжёг, то сейчас, тьфу-тьфу, начал сразу. Наши топы начнут выходить к пятой-шестой контрольной игре, остаётся ещё три-четыре, чтобы убедить в своей полезности. Работаем», — написал форвард в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провёл 18 матчей за «лавин» и не отметился результативными баллами.